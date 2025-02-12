Kahramanmaraş’ta yeni Acil Durum Hastanesi açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen 400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çelik konstrüksiyon sistemiyle depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastane, modern tıbbi cihazlarla donatılarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin sınırındaki hastanenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Memişoğlu, sadece deprem sürecinde değil, afet sonrası uzun vadede de sağlık hizmetlerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, "Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz de "önce insan" vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldı. Depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde; 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yeni doğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla, afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım olmaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. 23 yıllık istikrar döneminde; dilimizden, aklımızdan ve gönlümüzden düşürmediğimiz bir sözümüz var: Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise, "Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz, sadece Kahramanmaraş'a değil, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek modern ve donanımlı bir sağlık üssü olacaktır. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi; 97 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen bu sağlık kompleksi, 400 yatak kapasitesine, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathane, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. Anjiyografi ünitesi, diyaliz merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır. Afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu hastane, Kahramanmaraş'ımızın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayarak, halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunacaktır. Elbette sağlık alanındaki yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Bin yatak kapasiteli Kahramanmaraş Şehir Hastanesi ve bin yatak kapasiteli Hatay Şehir Hastanesi'nin projelerini tamamladık. İnşallah ihale süreçlerini de bu yıl içerisinde tamamlayarak, bölgemize iki güçlü sağlık yatırımı daha kazandıracağız" dedi.