Kahramanmaraş’ta yol çalışması

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta yol çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nı birbirine bağlayan bağlantı yolu ve kavşakta çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nı birbirine bağlayan bağlantı yolu ve kavşakta çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Yerleşim yerlerinin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için 11 ilçenin tamamında proje ve yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nı birbirine bağlayan bağlantı yolu ve kavşakta gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce bağlantı yolu ve kavşakta asfalt serimi tamamlanırken, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince de bölgede çevre düzenleme ve peyzaj uygulamaları gerçekleştirildi. Asfaltı, çevre düzenlemeleri, peyzaj uygulamaları, trafik işaret ve işaretçileriyle son derece modern ve kullanışlı bir şekilde hizmete sunulan yeni bağlantı yolu ve kavşak, sürücülerin de beğenisini kazandı.

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