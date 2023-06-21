Kahramanmaraş’ta yol kesen şahsa vatandaşlar müdahale etti

Kahramanmaraş’ta yol kesip araçları durduran şahsa, çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti.

Kahramanmaraş’ta yol kesen şahsa vatandaşlar müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi üzerinde eli silahlı bir şahıs, yol kesip araçları durdurmaya başladı.

Yoldan geçen sürücülere korkulu anlar yaşatan kimliği belirsiz şahsı, çevrede bulunan vatandaşlar durdurmaya çalışırken kısa süreli arbede yaşandı.

Tansiyonun yükseldiği anda olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederken, bir polis memuru karmaşa sırasında hafif şekilde yaralandı. Kimliği belirsiz şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bölgede bakkal dükkânı işleten ve olayın görgü tanığı olan Metin Kuşçu, “Bir tane arkadaşımızın elinde silah, sağa sola saldırıp duruyordu, arabaların yolunu kesti. Bir araçta bulunan kadın ve çocuklar araçtan inerek buraya sığındılar. Sürekli araçların yolunu kesiyordu, polis ekipleri geldi ve onu aldılar” dedi.

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