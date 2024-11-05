Kahramanmaraş’ta yollar yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde ekipler hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Dulkadiroğlu'nda; Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Doğukent, Sakarya, Eyüp Sultan ve Beyazıtlı mahalleleri, Onikişubat'ta ise; Av. Mehmet Ali Kısakürek ve Karasu bulvarları ile Üngüt Mahallesi yer aldı. Arterler ve orta refüjlerde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden oluyordu, ekipler el attı. Kilit parke, bordür ve bazaltlar yenilendi. Yaya trafiğinde konfor ve güvenlik yeniden sağlandı.

Çalışmalar şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeden çalışılıyor. Mobil hizmet ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler üzerine çalışmalarına devam ediyorlar.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak sürdüğü belirtildi.