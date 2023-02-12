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Kayseri'deki şelale depremin ardından aniden suyunu kesti. Görenler hayrete düştü

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremin ardından Kayseri’de bulunan Homurlu Şelalesi'nin suyu artık akmıyor.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 12:00
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Kahramanmaraş'taki deprem sonrası şelalenin suyu kesildi

Kayseri'deki şelale depremin ardından aniden suyunu kesti. Görenler hayrete düştü
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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Son verilere göre ise; can kaybı sayısı 20 bini geçti.

Meydana gelen deprem felaketinin ardından bıraktığı izler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 

İHA'nın haberine göre, Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Homurlu Şelalesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremin ardından suyunu kesti.

DEPREMİN ETKİSİYLE SUYUNU KESTİ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki deprem Türkiye’de pek çok etkiye neden oldu.

Bölgede depremin etkisiyle çok sayıda bina yıkılırken, deprem Kayseri’den de yoğun bir şekilde hissedildi. Develi’nin Küçük Künye Mahallesi’nde bulunan Homurlu Şelalesi de depremin etkisiyle suyunu kesti.

Deprem öncesi yoğun şekilde aktığı görülen şelalenin aniden suyunu kesmesi görenleri hayrete düşürdü.

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