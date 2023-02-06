Süleyman Soylu'dan Kahramanmaraş depremi ardından ilk açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." dedi.

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