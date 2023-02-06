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Süleyman Soylu'dan Kahramanmaraş depremi ardından ilk açıklama

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 06:00
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Kahramanmaraştaki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan ilk açıklama

Süleyman Soylu'dan Kahramanmaraş depremi ardından ilk açıklama
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İçişleri Bakanı Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır.  Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." dedi.

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İsmet beki
6.02.2023 06:18
Şuanda bile açıklama yaparken toplumu vatana ihanetle suclayama çalışıyorsunuz ne demek telefonlarınızı kullanmayin insanlar yakınlarını merak edip aramayacakmi  
 
dertman
6.02.2023 06:10
Biraz önce yandaş TRT canlı muahbir şu diyordu. "Bu depremin büyük marmara depreminden tek farkı var. Orada kimse sahip çıkamadı ama burada İçişleri bakanı, kriz masası yani görevliler iş başında."  
 
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