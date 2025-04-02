Kahramanmaraş'taki fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen sağanak ve fırtına sonucu 3 evin çatısı uçtu. Olayda maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Boğazören Mahallesi Senir mevkisinde fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİKEN SU TAHLİYE EDİLDİ

Büyükşehir ve Andırın belediyelerinin ekipleri, uçan çatı parçalarını toplamak ve sağanak nedeniyle bölgede biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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