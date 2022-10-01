1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kahramanmaraş'taki okulun temelinde altın avı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 32 sene önce hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okulun temeline poşetle altın gömüldüğü iddiası yetkilileri alarma geçirdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 16:08
Takip Et

Kahramanmaraş'taki okulun temelinde altın avı

Kahramanmaraş'taki okulun temelinde altın avı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, 1990 yılında ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde Ali Tekinsoy adlı hayırsever bir vatandaş kendi adını taşıyan okul yaptırdı. Çeyrek asırdan fazla bir süre öğrencilere eğitim yuvası olan okul binasıyla ilgili yapılan testler sonucu yapının depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. 

Bu durum üzerine, binanın yıkım kararı çıktı. Karar doğrultusunda yıkımı tamamlanan binayla ilgili, o dönem inşaatta çalışan bir işçi tarafından temelinde poşet dolusu altın olduğu iddiası ortaya atıldı. Okulu yaptıran hayırsever Ali Tekinsoy’un, bina temeli atılırken su basmanı kısmına poşetle altın bıraktığını iddia eden Fatih Acaroğlu adlı çalışan Elbistan Kaymakamlığına başvurdu. 

Acaroğlu’nun bu başvurusu üzerine iddiaların araştırılması için Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü nezaretinde kazı çalışması başlatıldı. İş makinesi yardımıyla tonlarca ağırlıktaki beton kırılarak ufak parçalara dönüştürüldü. Daha sonra bu parçalar tek tek incelendi. 

Çalışmalar esnasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. 2 gün süren hummalı çalışmanın ardından gömüldüğü iddia edilen altınlar bulunamadı. Okul temelinde altın olduğu iddiasını ortaya atan işçi Fatih Acaroğlu’nun kardeşi Hasan Acaroğlu da arama çalışmalarını takip etti.

O dönemde okulun kaba inşaatını yaptıklarını anlatan Acaroğlu, kardeşinin altın bırakıldığını gördüğü yönünde kendisine bilgi verdiğini söyledi. 

Acaroğlu, “1989 yılında bu okulun inşaatını yapmak üzere biz işe başladık. Biz kaba inşaatını yaptık buranın. Okulu yaptıran kişinin inşaat temeline sayısını bilmemekle beraber bir miktar altın bıraktığını kardeşim görmüş. İnşaatın bu bölümüne bırakmış. Poşete ve beze sarıp atmış. Kardeşim müze müdürlüğüne dilekçe yazdı. Şu an onu arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da merakla izledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
3
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
4
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 tutuklama
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Öğretmenler Anıtkabir’e yürüdü
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
﻿TZOB açıkladı. Üretici ile Market arasındaki fiyat farkı 3,5 kat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.