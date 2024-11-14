Kahramanmaraş'taki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'taki yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. OGM, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından kontrol altına alındı. OGM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının etkili bir şekilde söndürüldüğünü ve bölgede halen soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililerin yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlattığı öğrenildi. Olayın meydana geldiği alanın, yaz aylarında sıkça görülen orman yangınlarına karşı hassas bir bölge olduğu vurgulanıyor. Yangının çevredeki ekosistem üzerindeki etkileri ve olası zararlar hakkında ise uzman görüşlerine başvurulacak. OGM yetkilileri, yangınla mücadelede gösterilen özveri için ekiplerine teşekkür ederken, vatandaşları da bu tür olaylar karşısında dikkatli olmaya çağırdı.

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