Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

Kocaeli’nde kahreden bir olay yaşandı. 14 yaşındaki oğlu Kerem Y.’yi kurtarmak için büyük oğlu Ali Sami Y. ile birlikte suya atlayan 37 yaşındaki anne Reyhan Karabudak hayatını kaybetti. Cenazede taziyeleri acılı çocuklar kabul etti.

Kocaeli Başiskele ilçesi Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde dün 16.00 sıralarında meydana gelen olayda; eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, oğulları Kerem Y. ve Ali Sami Y. ile ormanda yürüyüşe çıktı.

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

Yürüyüş sırasında Kerem, dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Ali Sami Y. de peşinden atlarken, anne Karabudak da iki çocuğunu kurtarmak için suya atladı.

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

Sudan kendi imkanlarıyla çıkan Kerem Y., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

BİRİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI, DİĞERİNİ EKİPLER KURTARDI

Kerem Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. Ali Sami Y. ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Sami Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...​​​​​​​

Kısa süre sonra ekipler, anne Karabudak'a ulaştı. Karabudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...​​​​​​​

Reyhan Karabudak'ın ailesine teslim edilen cenazesi, öğle namazına müteakip Karamürsel ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...​​​​​​​

Taziyeleri kadının sudan kurtulan çocukları kabul ederken; Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık da cenazeye katıldı.

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

Kahreden haber: Çocukları için gözünü bile kırpmadı...

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