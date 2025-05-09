Kahreden kaza! 2 yaşındaki bebek, 1 yaşındaki kuzenini ezdi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahreden kaza! 2 yaşındaki bebek, 1 yaşındaki kuzenini ezdi!

Şanlıurfa'da kahreden bir kaza meydana geldi. 2 yaşındaki bebek, üzerinde oyun oynarken hareket ettirdiği traktörle, 1 yaşındaki kuzenini ezdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akranlarıyla oyun oynayan 2 yaşındaki M.C.G., evin önünde park halinde olan 27 NS 223 plakalı traktörün üzerine tırmandı. Bir süre traktörü kurcalayan M.C.G., traktörün hareket etmesine neden oldu.

Hareket eden traktör, önünde oyun oynayan 1 yaşındaki M.E.G.'nin üzerinden geçti. Ezilen bebek ağır yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kırsal mahalleye giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kahreden kaza! 2 yaşındaki bebek, 1 yaşındaki kuzenini ezdi!

Kahreden kaza! 2 yaşındaki bebek, 1 yaşındaki kuzenini ezdi!

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