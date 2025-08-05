Kahreden kaza: 22 yaşındaki genç öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahreden kaza: 22 yaşındaki genç öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dönel kavşağa ters yönden girmeye çalışan kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Baran Efe Özkara (22), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ereğli-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkisinde meydana geldi. Ters yönden dönel kavşağa giriş yapmak isteyen Necdet B. (66) idaresindeki 67 SG 450 plakalı kamyonet ile Baran Efe Özkara yönetimindeki 67 AEM 535 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Baran Efe Özkara, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü Necdet B. ise gözaltına alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kamyonetin ters yönden kavşağa giriş yapmaya çalıştığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden kaza: 22 yaşındaki genç öldü

Kahreden kaza: 22 yaşındaki genç öldü

Kahreden kaza: 22 yaşındaki genç öldü

Kahreden kaza: 22 yaşındaki genç öldü

Kahreden kaza: 22 yaşındaki genç öldü

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