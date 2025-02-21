Kahreden kaza! Aracıyla 1.5 yaşındaki oğlunu ezdi

Düzce'nin Merkez Karahacımusa Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında trajik bir olay yaşandı.

ÇOCUK, HASTANEYE KALDIRILDI, AMA KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, E.A. ailesiyle birlikte evine gelirken, araçtan inen küçük çocuğu bir anda aracın önüne geçti. Baba E.A., oğlunu fark etmeyerek aracı hareket ettirdi ve 1,5 yaşındaki Kutay Ali A.'ya çarptı. Kazanın ardından baba, hemen aracından inip çocuğunu kucağına alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ambulans gelmeden hastaneye doğru yola çıkan baba, küçük çocuğunu tedavi edilmesi için hastaneye götürdü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kutay Ali A. hayatını kaybetti.

KÜÇÜK ÇOCUK CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Küçük çocuk, Yeni Mahalle Fetih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi. Cenaze namazı sırasında baba Emre Avcı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü.