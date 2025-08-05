Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi

Yalova'da motosikletiyle TIR'a arkadan çarpan 22 yaşındaki Alperen Altın toprağa verildi. Altın ailesinin kazadan bir gün önce büyük oğulları Samet Altın'ın (25) yapılan düğünle dünya evine girdiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yalova-İzmit kara yolu, Çiftlikköy Kavşağı'nda meydana geldi. Alperen Altın'ın Yalova yönüne giderken kontrolünü yitirdiği 77 ADV 994 plakalı motosiklet aynı yöne giden TIR'ın dorsesinin sol arka bölümüne çarptı.

Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi

Çarpmanın şiddetiyle Altın, yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altın, gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi​​​​​​​

Tedavi altına alınan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi​​​​​​​

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi​​​​​​​

Alperen Altın, Mustafakemalpaşa Mahallesi Kemerköprü Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi​​​​​​​

GERİYE AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜNDEKİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan, Alperen Altın'ın ağabeyi Samet Altın'ın kazadan bir gün önce dünya evine girdiği belirtildi.

Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi

Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi

Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi

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