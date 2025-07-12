Kahreden kaza! Polis memuru tayine giderken ailesi can verdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahreden kaza! Polis memuru tayine giderken ailesi can verdi!

Antalya'da görevli polis memuru Bekir Tatlı (37), ailesiyle birlikte tayininin çıktığı Adıyaman'a giderken Konya'da kaza yaptı. Kazada, eşi Feyzanur Tatlı (32), 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Konya kara yolu Derebucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'a giden polis memuru Bekir Tatlı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahreden kaza! Polis memuru tayine giderken ailesi can verdi!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç ve kayınpederi Bayram Genç yaralandı, eşi Feyzanur Tatlı, 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahreden kaza! Polis memuru tayine giderken ailesi can verdi!

Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bekir Tatlı, daha sonra Konya'daki Meram Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kahreden kaza! Polis memuru tayine giderken ailesi can verdi!​​​​​​​

Antalya'da görev yapan Bekir Tatlı'nın ailesiyle birlikte tayinin çıktığı Adıyaman'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Tatlı, yaşamını yitiren eşi, oğlu ve baldızının cenazelerinin ise otopsi sonrası defnedilmek için memleketi Kocaeli'ye gönderilmesi bekleniyor.

Kahreden kaza! Polis memuru tayine giderken ailesi can verdi!

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