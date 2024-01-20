Kahreden kazada yeni görüntü

Kaynak: İHA
Kahreden kazada yeni görüntü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 17 Ocak Çarşamba günü meydana gelen feci kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iş makinesinin altında kalan küçük kız çocuğunu çıkarmaya çalışan bir kişi ve yakınlarının yaşadığı acılı anlar yer alıyor.

Kaza, Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta meydana geldi. Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaparken parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin ve çocuklarına çarptı. Kazada, bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Elis Ada feci şekilde hayatını kaybetti, 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise yaralandı. Anne Ceylan Şahin, bebeğinin ölüm haberiyle sinir krizleri geçirdi. Baba Mehmet Şahin ise ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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