Kahreden ölüm! 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kahreden ölüm! 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti

Gaziantep'te ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolanınca nefessiz kalan 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Özlem Yuvarlak odasında oyun oynarken iddiaya göre üzerinde bulunduğu ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolandı. Bir süre sonra yakınları tarafından fark edilen küçük çocuk, çağrılan ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük Özlem, bu sabah hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Özlem Yuvarlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kahreden ölüm! 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti

Kahreden ölüm! 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti

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