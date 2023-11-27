"Kahrolsun feministler" diye bağırdı, kadından meydan dayağı yedi

Sokakta üstünü çıkararak “Kahrolsun feministler” diye bağıran adam kadından meydan dayağı yedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
"Kahrolsun feministler" diye bağırdı, kadından meydan dayağı yedi

Sosyal medyada hızla yayılan bir video izleyenleri kahkahaya boğdu. Üzerini çıkaran bir adam kendisini kayda alarak feministlere “Kahrolsun” dedi. Karakoldan yeni çıktığını belirten şahıs, “Erkek haklarını savunmaya devam edeceğim. Kahrolsun feminist kadınlar, baş düşmanımızdır feminist kadınlar. Allah kahretsin onları” dedi.

O arada şahsın yanına gelen bir kadın “Ne diyorsun sen geri zekalı” diyerek adama saldırdı.

Video, sosyal medyanın gündemine otururken, yaşananların gerçek mi kurgu mu olduğu konusunda farklı görüşler dile getirildi. Bazı izleyiciler görüntülerin sahte olduğunu iddia ederken, diğerleri ise olayın gerçekliğine inandı.

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