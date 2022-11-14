Fener Giresun'a yenilse n'ooluuur. G.Saray Başakşehir'e 7 atsa n'olur. Kahrolun alçaklar. Nasıl kıydınız o canlara. Nasıl... Nasıl... Nasıl. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ecrin daha 9 yaşındaydı. Gülüşü dünyalara değerdi. Babası Yusuf Meydan'ın elini sımsıkı tutarken kimbilir kendisini nasıl güvende hissediyordu.

Yusuf Meydan Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nda çalışıyordu. İstanbul'a ailesiyle birlikte kız istemek için gelmişler, gelmişken İstiklal'i de görelim istemişlerdi.

Saat 16.20!

Bir patlama sesi.

Minik Ecrin'le elini sımsıkı tuttuğu babası Yusuf Meydan'ı kopardı hayattan. Kahpeler, ne istediniz bu dünya güzeli çocuğumuzla babasından.

* * *

Arzu Özsoy. 38 yaşındaydı. 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar'la birlikte İstiklal'e çıkmışlardı. Anne kız güle oynaya yürürken...

Saat 16.20!

Bir patlama sesi.

Anne kızı kopardı hayattan.

Kahpeler, ne istediniz hayat dolu Yağmur'la annesi Arzu Özsoy'dan.

* * *

Adem Topkara. 40 yaşındaydı. Eşi 27 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara ile pazar günü güzel havayı fırsat bilerek gezmek istemişlerdi. Yolları İstiklal Caddesi'ne düştü.

Saat 16.20!

Bir patlama sesi.

Topkara çiftini kopardı hayattan.

Kahpeler, ne istediniz hayat dolu Topkara ailesinden.

* * *

Haftanın ardındanı yazmak için oturduğumda laptopun başına... Konsantre olamadım. N'olur kusura bakmayın.

Aklımda Taksim'deki patlamada hayatlarını kaybedenler vardı, çıkaramadım.

Defalarca denedim.

Başaramadım.

Fenerbahçe Giresun'a yenilse n'ooluuur!

Galatasaray Başakşehir'e yenilse n'ooluuur!

Eminim teknik direktörler, futbolcular da benim gibi düşünüyorlardır.

* * *

Onun için özür dilerim hepinizden.

Bu haftalık beni affedin lütfen!

Kalkarken laptopun başından... Gözyaşlarımı içime akıtmaktan başka bir şey gelmiyor elimden.

Kahrolun alçaklar. Nasıl kıydınız o canlara. Nasıl... Nasıl... Nasıl...

Elleriniz kırılsın. Ocağınız kurusun.

Ne istediniz ha ne istediniz!

Tüm dinlere göre... Hatta Gök Tanrı'ya, Odin'e, Zeus'a...

İnsanlığın varlığından bu yana inandığı tüm Tanrılar çarpsın sizi.

Allah belanızı versin e mi!