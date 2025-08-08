Kahta’da asfalt çalışmasıyla yollar yenileniyor

Kahta Belediyesi, Menderes Mahallesi ile Adıyaman Üniversitesi Kahta kampüsü arasındaki ulaşımı rahatlatmak için sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Uzun süredir bozuk olan bu bağlantı yolunda başlayan hummalı çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini belirterek şunları söyledi:

"Menderes Mahallesi ile Adıyaman Üniversitesi Kahta kampüsü bağlayan yol, uzun süredir neredeyse kullanılamaz durumdaydı. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak sıcak asfalt serim çalışmalarımıza başladık. Amacımız, halkımıza konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım imkânı sunmak."

Alt yapı sorunlarının giderildiği yol güzergâhında, üst yapı çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Hallaç, ilçeyi adeta bir şantiye alanına çevirdiklerini ve vatandaşların mağdur olmaması adına ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını ifade etti.