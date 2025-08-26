Kahta’da feci kaza! Polis aracıyla otomobil çarpıştı: Narkotik ekibi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA / İHA
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, ihbara giden polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ihbar üzerine adrese gitmek için yola çıkan Mehmet U. idaresindeki polis aracı ile Bülent Y. idaresindeki 28 ES 471 plakalı otomobil yeni yapılan kavşakta çarpıştı. Kazada ekip aracındaki polis memurları sürücü Mehmet U. ile İsa Ö., Yunus A., Umut A. ve diğer araçtaki Müslüm Ç. yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaralanan polislerin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görev yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

