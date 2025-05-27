Kahvaltı etkinliği iki can aldı! Geriye son görüntüleri kaldı...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahvaltı etkinliği iki can aldı! Geriye son görüntüleri kaldı...

İzmir’de çocuklarının kahvaltı etkinliği için düğün salonuna giden çiftin üstlerine dekoratif beton yıkılması sonucu doktor olan baba hayatını kaybetmişti. Anneden de acı haber geldi. Geriye onlardan kalan son görüntüler kaldı.

İzmir Menemen ilçesinde çocuklarının okuduğu Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için bir düğün salonuna giden ve etkinlik sırasında üstlerine dekoratif beton kemer yıkılan Doktor Mehmet Fatih Baltacı yaşamını yitirmiş, olayda ağır yaralanan eşi ev kadını Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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Güler Baltacı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baltacı'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden salon işletmecisi İ.C., tutuklandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden İ.C.'nin annesi N.C. ve babası G.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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