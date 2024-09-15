Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklar için büyük tehlike

Uzmanlar, kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riskinin önemli derecede arttığını vurguluyor. Kahvaltı etmeyen çocuklarda kan şekerinin düşmesi, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, davranış sorunları ve öğrenme zorlukları yaşanabiliyor. Medicana Konya Hastanesi'nden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, kahvaltının çocuklar için büyüme ve gelişme döneminde en önemli öğünlerden biri olduğunu belirterek, kahvaltı yapmanın kan şekeri düzenlemesi, enerji sağlama ve odaklanma sorunlarını engelleme açısından kritik olduğunu ifade ediyor.

Kahvaltı öğününde protein kaynakları (yumurta, peynir, süt ürünleri), vitamin ve mineral bakımından zengin sebzeler, meyveler, sağlıklı yağlar (zeytin, ceviz, fındık) ve kompleks karbonhidratların (tahıllı ekmekler, yulaf) yer alması gerektiğini vurgulayan Öten, kahvaltı alışkanlığının ailede başladığını ve çocuğun beslenme tercihlerini büyük ölçüde etkilediğini belirtiyor.

Kahvaltı yapmayan çocukların, okulda sağlıksız atıştırmalıklara yönelme eğiliminde olduğunu ve bunun obezite, karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, ailelerin çocuklarına sağlıklı kahvaltı alternatifleri hazırlamalarını öneriyor.