Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklar için büyük tehlike

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklar için büyük tehlike

Çocukların okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapması konusunda uyaran uzmanlar, kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Uzmanlar, kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riskinin önemli derecede arttığını vurguluyor. Kahvaltı etmeyen çocuklarda kan şekerinin düşmesi, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, davranış sorunları ve öğrenme zorlukları yaşanabiliyor. Medicana Konya Hastanesi'nden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, kahvaltının çocuklar için büyüme ve gelişme döneminde en önemli öğünlerden biri olduğunu belirterek, kahvaltı yapmanın kan şekeri düzenlemesi, enerji sağlama ve odaklanma sorunlarını engelleme açısından kritik olduğunu ifade ediyor.

Kahvaltı öğününde protein kaynakları (yumurta, peynir, süt ürünleri), vitamin ve mineral bakımından zengin sebzeler, meyveler, sağlıklı yağlar (zeytin, ceviz, fındık) ve kompleks karbonhidratların (tahıllı ekmekler, yulaf) yer alması gerektiğini vurgulayan Öten, kahvaltı alışkanlığının ailede başladığını ve çocuğun beslenme tercihlerini büyük ölçüde etkilediğini belirtiyor.

Kahvaltı yapmayan çocukların, okulda sağlıksız atıştırmalıklara yönelme eğiliminde olduğunu ve bunun obezite, karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, ailelerin çocuklarına sağlıklı kahvaltı alternatifleri hazırlamalarını öneriyor.

Son Haberler
2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
Tehlikeye kafa tuttu ayılarla selfie çekti
Tehlikeye kafa tuttu ayılarla selfie çekti
Ünlü araştırma şirketinden Saray'ı mutlu edecek anket
Ünlü araştırma şirketinden Saray'ı mutlu edecek anket
Kırmızı et fiyatları kara kara düşündürürken balık vatandaşın yüzünü güldürdü
Kırmızı et fiyatları kara kara düşündürürken balık vatandaşın yüzünü güldürdü
'Narin' için 13 bin kulaç attılar
'Narin' için 13 bin kulaç attılar