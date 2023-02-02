Kahvaltı masasını donatabilenlere dikkat!

Konuyla ilgili bilgiler Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka’dan geldi. Uka, sağlıklı beslenmenin en önemli şartlarından birinin güne kahvaltı ile başlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sabah iştahsızlığı, geç uyanma, kahvaltı hazırlamak için yeterli zamanın olmaması, yorgunluk, kahvaltı yapmayan kişilerin genel sebepleri olarak sıralanabilir. Uyandığınızda bir saat içinde kahvaltı yapmanız, vücudunuzun güne başlaması ve metabolizmanızın çalışmasını sağlar. Özellikle kalori değeri yüksek olan çikolata, bal, şeker vb. eklenmiş mısır gevreklerinin tüketimi çok olursa, gün içerisindeki alınması gereken kalori değerinin üstüne çıkılabilir”

Uka, sağlıklı bir kahvaltıda olması gerekenler besinleri şişe şöyle sıraladı:



“Kahvaltıda protein, yağ ve karbonhidrat dengesinin sağlanması çok önemlidir. Yeterli ve dengeli besinlerden oluşan bir kahvaltı tüketildiğinde vücudumuzda sürekli bir enerji üretimi sağlanmaktadır. Kahvaltı öğününde mutlaka protein, rafine edilmemiş tahıl ve taze sebze ve meyve tüketmelisiniz. Örneğin; yumurta, yağsız / az yağlı peynir, zeytin, tam tahıllı kahvaltılık yulaf veya tam tahıllı ekmek çeşitleri, fındık, fıstık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler, mevsimine uygun taze sebzeler kahvaltı sofralarınızda yer almalıdır. Eğer sabah 7'de kalkıyorsanız 9'a dek, 11'de uyanıyorsanız öğleden sonra 1'e dek kahvaltı etmeniz gerekir”

Uka, “Vitamin, mineral ve bitkisel besinler açısından zengin olmalıdırlar” diyen Uka şöyle konuştu:

“Hazır poğaça ve açma:

Uzun bir açlıktan sonra günün ilk öğününde poğaça, açma, simit, börek gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinleri tüketmek gün içinde kan şekeri dengesizliği yaratmaktadır. İştah kontrolsüzlüğü yaratır ve gün içinde gereğinden fazla kalori almanıza sebep olur. Aynı zamanda mide rahatsızlıkları, gaz ve şişkinliğe de yol açar.

Yapay meyve suları:

Bu içecekler fazlasıyla şeker, yapay tatlandırıcılar ve yapay renklerle yapılmış ürünlerdir. Böyle bir kombinasyonun sağlığımız için zararlıdır. Kan şekeri seviyesini yükseltebilecekleri için pastörize edilmiş meyve suları da vücut tarafından iyi karşılanmamaktır. Eğer gerçekten meyve suyu içmek istiyorsanız, en iyisi kendi meyvelerinizle kendi meyve suyunuzu yapmaktır. Ancak unutmamakta fayda var ki, taze sıkılmış meyve sularında bolca meyve şekeri olan fruktoz bulunmaktadır. Fazla fruktoz tüketimi yağlanmaya sebep olmaktadır. Dolayısıyla, kahvaltıda meyve suları yerine meyvenin kendisini tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır.

İşlenmiş etler:

Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş etler diyet içerikli olsun olmasın, sağlığınız için zararlıdır. Bu etleri çoğu yüksek miktarda sodyum ve doymuş yağ içerir. Sindirilmesi oldukça zor yiyeceklerdir. Bu nedenle kahvaltıda tükettiğinizde sizi gün içinde yorgun ve gergin hissettirir.

Paketlenmiş gevrekler:

Bu ürünler yüksek miktarda şeker, yapay renklendirici ve yapay tatlandırıcı içerir. Özellikle kalori değeri yüksek olan çikolata, bal, şeker vb. eklenmiş mısır gevreklerinin tüketimi çok olursa gün içerisindeki alınması gereken kalori değerinin üstüne çıkılmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden çeşitleri arasından tercih yapılırken posa içeriği daha yüksek, daha düşük kalorili ve sağlıklı meyveli-sade buğday gevreklerinin, yulafın seçilmesi daha uygundur."