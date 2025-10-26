Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, granola ve granola barların sanıldığı kadar sağlıklı olmadığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Keskin, granolanın temel bileşenleri olan yulaf, kuru yemiş ve meyvelerin yüksek ısıya maruz kaldığında besin değerlerinin azaldığını, ayrıca ürünlerin çoğunda şeker veya glikoz-fruktoz şurubu bulunduğunu ifade etti.

GRANOLA SAĞLIKLI MI?

“Granola barların arkasını çevirdiğinizde mutlaka şeker görürsünüz. Şeker yoksa meyve miktarı artırılmıştır, bu da yine kan şekerini hızlı yükseltir,” diyen Keskin, granolanın müsli gibi çiğ ve işlenmemiş ürünlere göre daha düşük fayda sağladığını belirtti.

Keskin, granolayı “kahvaltılık mısır gevreklerinin yetişkin formu” olarak tanımlayarak, özellikle yetişkinlerin bu ürünlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Kekin, “Yüksek ısıda kavrulmuş, şekerle zenginleştirilmiş ürünleri önermem. Granola tüketmeyiniz,” diyerek net bir uyarıda bulundu.

Granola barların ya da granola paketlerinin arka yüzünü çevirdiğinizde içeriğinde şeker görürsünüz. Şeker içermeyen granola neredeyse yok gibidir. Şeker içermiyorsa daha tatlı bir yapıya kavuşması için meyve miktarı artırılmıştır. Yani yine fayda miktarı düşmüştür. Yine aynı şekilde granolalar genel olarak ısıtılmış, kavrulmuş içeriklerden oluştuğu için kan şekerini daha hızlı yükseltir. Ama müsli tarzı yiyecekler kan şekerini daha yavaş yükseltir. Çünkü bitkisel bir ürün ısıtıldığında, kavrulduğunda yapısındaki nişastanın direnci azalır ve kan şekerini daha hızlı yükseltir.

Nasıl ki kahvaltılık mısır gevreklerini tüketilmesin diyorsak yetişkinler de granola tüketmesin diyebiliriz. Yani kahvaltılık mısır gevreklerinin yetişkin formu olarak görüyorum diyebilirim.