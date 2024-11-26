Kahvaltıda tüketildiğinde kanser yapan besinler uzman görüşlerinden ortaya çıktı!

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak, bu öğünde tercih edilen bazı besinlerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ve kanser riskini artırabileceği konusunda uzmanlar uyardı. Peki, kahvaltıda hangi besinler kanser yapma potansiyeline sahip? İşte bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...

Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz'dan alınan bilgiye göre, yağlı yiyeceklerin kalp hastalığı ve kanser riskini artırdığı bilinmekte. Ayrıca, nitrat içeren yiyeceklerin vücutta zararlı bileşikler oluşturabileceği ve bu da kanser riskini artırabileceği belirtildi.

Beslenme bilimcisi Prof. Mehmet Özkan'a göre, gıda hamur işleri ve kıtır yağlı yiyeceklerin sindirim sistemine zarar verebileceği ve bu da kanser riskini artırabileceği söylendi.

Uzman görüşlerine göre, kahvaltıda tüketilen besinlerin sağlığımız üzerindeki etkisini dikkate alarak daha sağlıklı seçenekler tercih edilmesi önemli. Taze meyve, sebze, tam tahıllı ürünler ve yumurta gibi besinler tercih edilerek kanser riski azaltılabilir.

Bir araştırma, işlenmiş etlerin düzenli tüketiminin kolorektal kanser riskini %18 oranında artırabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, işlenmiş etlerin kanserojen etkilerini destekledi.

Başka bir çalışma, aşırı tuz tüketiminin mide kanseri riskini %20 oranında artırabileceğini gösterdi.

Tuzlu gıdaların, özellikle de işlenmiş gıdaların, dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

Beslenme Uzmanları, kahvaltıda sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Beslenme Uzmanları, "Tam tahıllı ekmekler, taze sebzeler ve doğal protein kaynakları, kahvaltıda daha sağlıklı seçimlerdir" dedi.

Diyetisyenler, "Kahvaltıda işlenmiş gıdaların yerine, doğal ve taze besinler tercih edilmelidir. Bu, hem genel sağlık hem de kanser riskini azaltmak için önemlidir" şeklinde görüş belirtti.