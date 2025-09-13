Kahvaltıda zehir saçıyor! İşin uzmanlar anlattı

ABD'de her yıl milyarlarca dolarlık satış yapan bu endüstri, "sağlıklı başlangıç" vaadiyle pazarlanırken, gerçekte rafine tahıl ve eklenmiş şekerlerin hakim olduğu bir tuzak haline gelmiş durumda.

Birleşik Krallık'taki UK Biobank kohort çalışmasında, 502 bin katılımcı üzerinde yapılan uzun vadeli takip, tatlandırılmış kahvaltılık gevreklerin tüketiminin kanser ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskini %15'e varan oranda yükselttiğini gösterdi.

Araştırmacılar, bran gevrekleri veya yulaf ezmesi gibi az işlenmiş alternatiflerin ise ölüm riskini %12 azalttığını vurguladı; ancak şekerli versiyonların, süt veya yapay tatlandırıcı eklenmesine rağmen, genel mortaliteyi tetiklediği belirtildi.

ABD'de yapılan bir başka kritik inceleme, 2010-2023 yılları arasında piyasaya sürülen 600'den fazla kahvaltılık gevrek örneğini analiz etti.

Şeker içeriği %11, sodyum %32 ve yağ miktarı %34 artarken, protein ve lif seviyeleri dramatik şekilde düştü.

Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, bu trendi "çocuk obezitesini körükleyen bir felaket" olarak nitelendirerek, "Bir porsiyon çocuk gevreği, Amerikan Kalp Derneği'nin günlük şeker limitinin %45'ini aşıyor. Bu, sabahı zehirleyen bir bombaya dönüşüyor" dedi.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada, bu değişikliklerin tat odaklı ürün geliştirmenin bir sonucu olduğu ve çocukluk çağı obezitesini %20'ye varan oranda artırabileceği kaydedildi.Uzmanlar, sorunun kökünde yatanın aşırı işlenmiş içeriklere dayandı.

Kuzey Dakota Üniversitesi'nden beslenme doçenti Dr. Nathaniel Johnson, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda, "Birçok gevrek, ağırlığının %30'undan fazlasını şekerden oluşuyor. Bu, meme ve kolon kanseri riskini artıran bir faktör" diye uyardı.

Johnson'ın bir hayvan çalışmasına atıfla, şekerin kokain kadar bağımlılık yarattığını belirten analiz, endüstrinin ABD'de 22,5 milyar dolar gelir elde etmesini bu "bağımlılık döngüsüne" bağladı.

Benzer şekilde, Kamu Bilim Merkezleri'nden (CSPI) yürütme direktörü Peter Lurie, "Amerikalılar sağlık bilincini artırırken, gevrekler daha da kötüleşti.

Avrupa'da aynı markalar daha düşük şekerle satılıyor; bu, saf bir pazarlama oyunu" şeklinde eleştirdi.

Kanada'da yürütülen bir araştırma, çocuklara yönelik 100'den fazla gevrek markasının %85'inin "yüksek şeker" kategorisinde olduğunu ve %40'ının fazla tuz içerdiğini ortaya koydu. Bu, obezite riskini meta-analizlerde %25 artıran bir pattern.

University College London'dan Prof. Jane Wardle ise, "Üreticiler, daha tatlı ve tuzlu formülleri tercih ediyor çünkü bunlar daha iyi satıyor. Tüketiciler, etiketi okuyamıyor; 0,25 gram tuzun kötü olup olmadığını bile ayırt edemiyorlar" diyerek, trafik ışığı etiketleme sistemini savundu.

Environmental Working Group'un (EWG) raporuna göre, organik alternatifler bile %40 daha fazla şeker içerebiliyor, ancak tam tahıllı yulaf veya ev yapımı smoothie'ler gibi seçenekler, lif ve protein açısından üstün. USDA'nın okul programlarında şeker ve tuzu azaltma yönergeleri, 14 milyon öğrencide olumlu etki oluşturdu.

Uzmanlar, bunu tüketici pazarına yaymayı öneriyor. Dr. Leana Wen, George Washington Üniversitesi'nden acil tıp uzmanı, "Çocuklar için çelik kesim yulaf, fıstık ezmeli tam tahıl ekmek veya yumurta gibi basit seçenekler, bu endüstriyel tuzağın panzehiri" diye tavsiyede bulundu.

Kahvaltılık gevrek endüstrisi, kadar küresel gelirini 139 milyar dolara çıkarmayı hedeflerken, uzmanlar net bir mesaj verdi.