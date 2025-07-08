Kahvaltının vazgeçilmezine üst üste bir zam daha!

Kahvaltıların temel gıdası yumurtaya bir zam daha geldi. Artan üretim maliyetleri ve yükselen talep, fiyatları yeniden tırmandırdı.

Türkiye’nin önde gelen yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve Kayseri’de, toptan yumurta fiyatlarına yeni zamlar yapıldı. Sektör temsilcileri, bu artışların arkasında iç piyasada canlanan talep ile artan üretim maliyetlerinin olduğunu belirtti.

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AFYON’DA TÜM YUMURTA GRUPLARINA ZAM

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde, tüm yumurta gruplarına 10 kuruşluk zam geldi. Bu artışla birlikte duble yumurtanın toptan fiyatı 3,90 TL’ye yükseldi. Üreticiler, özellikle maliyet artışlarının hala kontrol altına alınamadığını ifade etti.

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KAYSERİ’DE ZAM ORANI 70 KURUŞA KADAR ÇIKTI

Kayseri’deki üreticiler ise geçtiğimiz hafta 40 kuruş olan zam oranının bu hafta 70 kuruşa kadar çıktığını belirtti. Yeni anaç ve yarka yumurtası gibi bazı kalemlerde fiyatlar dikkat çekici şekilde arttı.

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KAYSERİ GÜNCEL YUMURTA FİYATLARI (TOPTAN)

-Duble yumurta: 3,35 TL - 3,75 TL

-Eski anaç yumurta: 3,25 TL - 3,65 TL

-Yeni ana yumurta: 2,80 TL - 3,50 TL

-Yarka: 2,40 TL - 3,10 TL

-Piliç yumurta: 2,95 TL - 3,45 TL

-Kılavuz: 1,65 TL - 2,05 TL

YUMURTA FİYATLARI 2024 VE 2025’TE NASIL SEYRETTİ?

2024 yılının ilk çeyreğinde, üretici maliyetlerinin rekor seviyelere ulaşmasıyla yumurta fiyatlarında yüzde 60’a varan artışlar yaşandı. Yem fiyatları, enerji giderleri ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş fiyatları hızla artırdı.

Ancak 2024 sonbaharında, üretimin artması ve talebin düşmesiyle fiyatlar bir miktar gevşedi. Duble yumurta bazı bölgelerde 3,60 TL’den 3,10 TL’ye kadar geriledi. Bu düşüş kısa sürdü ve 2025 yılına girerken, fiyatlar yeniden yükselişe geçti.

Ocak-Mayıs döneminde kış talebi, ihracat artışı ve bazı kümelerde görülen kuş gribi vakaları, fiyatların yukarı yönlü seyretmesine neden oldu.

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENLERİ NELER?

-Yem fiyatları hâlâ yüksek: Üreticilerin en büyük maliyet kalemini oluşturuyor.

-Enerji giderleri artıyor: Üretim sürecinde büyük yük oluşturuyor.

-İç talep canlandı: Yaz aylarıyla birlikte turizm sektörünün etkisiyle tüketim arttı.

-İhracat talebi yükseldi: Orta Doğu ve Afrika’ya yapılan ihracatlar da fiyatlara yansıdı.

TOPTAN YUMURTA FİYATI (AFYON / KAYSERİ)

-Duble: 3,90 / 3,75 TL

-Eski Ana: 3,80 / 3,65 TL

-Yeni Ana: 3,00 / 3,50 TL

-Yarka: 3,45 / 3,10 TL

-Piliç: 2,60 / 3,45 TL

-Kılavuz: 2,00 / 2,05 TL