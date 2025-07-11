Kahvaltısı olay olmuştu! Çağla Şıkel bir günde neler yediğini anlattı: Açlık beni mutlu ediyor

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Şıkel, günlük yemek rutinini şu sözlerle özetledi: “Lahmacun, patates kızartması ya da hamburger gibi yiyecekleri herkes gibi ben de seviyorum. Ancak bu tür yiyeceklerin vücudumda rahatsızlık yarattığını fark ettikten sonra bunları nadiren tüketmeye başladım. Açken zihnimin daha berrak ve enerjik olduğunu keşfettim. Bu yüzden daha az yiyorum ve bu beni mutlu ediyor.”

“KEREVİZ SAPI KEMİRİYORUM”

Şıkel, günlük menüsünde sabahları iki yumurtalı omlet, brokoli ve ton balığı, akşamları ise kereviz ve hindi eti tercih ettiğini belirtti.

Ünlü isim, “İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken, ben kereviz sapı kemiriyorum,” diyerek sağlıklı yaşam tarzını vurguladı. Daha önce sosyal medyada akşam yemeği olarak zeytinyağlı dilimlenmiş turp tabağı paylaşan Şıkel, fit ve sağlıklı görüntüsüyle dikkat çekiyor.