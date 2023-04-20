Kahve ayıltmıyor mu?

Milyonlarca insanın sabahları “ayılmak” için en çok tercih ettiği şey kahve sanılanın aksine ayıltmıyor mu? İşte o sorunun yanıtı…

Kahve ayıltmıyor mu?

Editör: Murat Öztürk

Son yapılan araştırmalara göre eğer sabahları kahve sizin ayılmanızı sağlıyorsa kahve içmeyi bırakmalısınız. Çünkü kahve sizi ayıltıyorsa bu Kafein bağımlısı olmaya başladığınız anlamına geliyor. Ayrıca aşırı kafein tüketmek kan basıncını yani tansiyonu yükselten sebepler arasında.

Bristol Üniversitesi’nden Peter Rogers, “Sürekli kafein tüketenler, kafeine bağımlı hale geliyor. Günün ilk kahvesinde belki sizi ayıltıyor olabilir ama ikinci fincanda aslında bir tekme yiyorsunuz. Sonuç olarak kafein özellikle yardımcı olmuyor.” diye konuştu.

KAHVE AYILTMAZ MI

Profesör Rogers’ın araştırması bunu gösteriyor. 300 gönüllü üzerinde yapılan araştırmada gönüllülerin yarısına yüksek kafeinli kahve, yarısına düşük kafeinli kahve verildi. Daha sonra gönüllülere teste girmeden 16 saat önce kahve içmeyi bırakmaları söylendi. Gönüllüler daha sonra rastgele iki ayrıldılar ve bir gruba plasebo bir gruba kahve verildi. Araştırma sonucuna göre kahve içenlerin zihin açıklığında bir artış oldu ancak plasebo içenlerde de aynı derece etki yarattı.
Kafeinin adenosin ismi verilen bir beyin kimyasalını durdurma etkisi vardır. Normalde adenosin vücuttaki bazı reaksiyonların yavaşlamasına neden olur. Ancak kafein adenosinin hücrelere girişini engelliyor. Bu yüzden yavaşlama etkisi ortadan kalkıyor. Birkaç saat sonra ise kahve daha kötü etki ediyor. Hatta bazı vakalarda grip benzeri etkiler görülüyor.

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