Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı

İşyerinde bir kadın, dinlenme odasındaki dolabı açtığında beklenmedik bir manzara ile karşılaştı. Dolabın içi kir gibi görünen bir şeyle kaplıydı, ancak yakından bakıldığında bu kirin aslında yüzlerce karınca olduğu ortaya çıktı.
Kadın, dolabın fotoğraflarını internete yükledi ve dolabın kapılarının ve raflarının karıncalar tarafından istila edildiğini gösterdi.
Cumartesi günü temiz olan dolap, Pazar günü karıncalar tarafından işgal edilmişti. Kadın, durumu "İş yerinde kahve molası sırasında karşılaştığımız karınca istilası" şeklinde ifade etti.
Fotoğraflarda, kahve fincanlarının ve kavanozlarının üzerinde karıncaların dolaştığı görülüyor.
Yakın çekimlerde ise rafların tamamen karıncalarla kaplandığı ve yumurta gibi görünen cisimlerin olduğu görülüyor.
Bu olayın viral olmasıyla birlikte kullanıcılar şaşkına döndü. Bazıları bunun başlangıçta kahve telvesi olduğunu düşündü. Diğerleri ise sorunu çözmek için çeşitli önerilerde bulundu.
Karıncaların kaynağını bulmak zor oldu, ancak olayın yaşandığı gün haşere kontrol ekibi çağrıldı.
Kullanıcılar istilanın nedenini tartışırken, gönderinin sahibi durumun binanın altındaki karınca yuvalarının sular altında kalmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.