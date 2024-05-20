Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı

Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı
Kaynak: Haber Merkezi
İş yerindeki dolabından kahve almak isteyen bir çalışan sabah dolabın kapağını açtığında şok oldu.
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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 1

İşyerinde bir kadın, dinlenme odasındaki dolabı açtığında beklenmedik bir manzara ile karşılaştı. Dolabın içi kir gibi görünen bir şeyle kaplıydı, ancak yakından bakıldığında bu kirin aslında yüzlerce karınca olduğu ortaya çıktı.

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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 2

Kadın, dolabın fotoğraflarını internete yükledi ve dolabın kapılarının ve raflarının karıncalar tarafından istila edildiğini gösterdi.

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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 3

Cumartesi günü temiz olan dolap, Pazar günü karıncalar tarafından işgal edilmişti. Kadın, durumu "İş yerinde kahve molası sırasında karşılaştığımız karınca istilası" şeklinde ifade etti.

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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 4

Fotoğraflarda, kahve fincanlarının ve kavanozlarının üzerinde karıncaların dolaştığı görülüyor.

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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 5

Yakın çekimlerde ise rafların tamamen karıncalarla kaplandığı ve yumurta gibi görünen cisimlerin olduğu görülüyor.

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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 6

Bu olayın viral olmasıyla birlikte kullanıcılar şaşkına döndü. Bazıları bunun başlangıçta kahve telvesi olduğunu düşündü. Diğerleri ise sorunu çözmek için çeşitli önerilerde bulundu.

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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 7

Karıncaların kaynağını bulmak zor oldu, ancak olayın yaşandığı gün haşere kontrol ekibi çağrıldı.

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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 8

Kullanıcılar istilanın nedenini tartışırken, gönderinin sahibi durumun binanın altındaki karınca yuvalarının sular altında kalmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.

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Kahve döküldü sandı. Yakından bakınca gerçek olduğuna inanamadı 9
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