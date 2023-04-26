Kahve enerji içeceklerinden daha mı etkili

ABD’de Psikoloji Bilimi Derneği’nin bir araştırması kahvenin enerji içeceklerinden daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Kahve enerji içeceklerinden daha mı etkili

Araştırmada, katılımcılara su, kafeinli su ya da enerji içeceği içirildi. Konsantrasyon gerektiren işler yaptıkları sırada katılımcıların 20 dakika süren test boyunca beyin faaliyetleri inceledi. Kafeinli su içenlerin tepkilerinin su içenlerden daha hızlı olduğu görüldü. Ancak enerji içeceği içenler ve kafeinli su tüketenlerin beyin faaliyetlerinde değişiklik belirlenmedi.

Araştırmaya imza atanlardan Chelsea Benham, bilgisayar ekranındaki harflerin değişmesine verilen tepkinin incelendiği bu araştırmanın daha kapsamlı ve uzun süreli başka araştırmalarla doğrulanması gerektiğini buna karşın sonuçların kahvenin dikkati artırmada enerji içeceği kadar etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.

AA

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