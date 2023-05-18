Kahve erkeklerde neyin önünü kesiyor

Araştırma, ABD’de sağlık sektöründe çalışan 48 bin erkek üzerinde yapıldı.

Günde 6 fincan ya da daha fazla kahve içenlerin, kanserin erkeklerde görülen bu en yaygın türüne yakalanma olasılığı yüzde 20 daha az.

Aynı zamanda kahve içen erkeklerin vücudun diğer taraflarına da sıçrayan saldırgan kanser türüne yakalanma olasılığının da yüzde 60 oranında daha az olduğu belirlendi.

Ancak bazı hayır kurumları “Journal of the National Cancer Institute” adlı dergide yayımlanan bu kanıtların yeteri kadar açık olmadığını savunuyor ve erkeklere prostat kanserini önleyebilme umuduyla kahve içmelerini tavsiye etmiyorlar.

1986 ile 2006 yılları arasındaki her 4 yılda bir bu erkeklere günde ne kadar kahve içtikleri soruldu.

Bu 20 yıllık süre zarfında, erkeklerden 5 bin 35’ine prostat kanseri teşhisi konuldu ve bunlardan 642’si hastalıktan öldü.

Kafeinli ya da kafeinsiz kahve arasında bir fark olmadığı belirlendi ve böylece kanseri önleyen maddenin kafein olmadığı belirlenmiş oldu.

Ancak günde 1 ile 3 fincan arasında az miktarlarda kahve içenlerde bile ölümcül prostat kanseri riskinin yüzde 30 oranında azaldığı belirlendi. Araştırmacılar kahvenin içindeki bilinmeyen bir bileşimin hastalığa karşı koruduğunu düşünüyorlar.