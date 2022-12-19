Kahve fiyatlarına bomba etkisi geliyor

Brezilya’daki kötü iklim koşullarından dolayı dünyada kahve üretiminin bir sekteye uğradığını aktaran 55 yaşındaki Üstün, geçen yıl kilosu 75 ile 100 lira arasında satılan kahve ürünlerinin bu sene neredeyse üç katına çıktığını anlattı.

Servet Üstün, "Yakın bir zaman diliminde Türk kahvesi başta olmak üzere Dibek, Kakule ve diğer aroma çeşitlerinde fahiş fiyatlar görebiliriz, bundan endişe duyuyoruz” dedi.