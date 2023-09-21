Kahve karaciğere iyi gelir mi

Bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde 3 fincan kahve içmenin karaciğer kanseri riskini yüzde 50’ye kadar azaltabileceğini gösterdi. İşte ayrıntılar…

Kahve karaciğere iyi gelir mi

Editör: Murat Öztürk

İtalya Milano Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde 3 fincan kahve içmenin karaciğer kanseri riskini yüzde 50’ye kadar azaltabileceğini gösterdi. Araştırmada ayrıca kahvenin siroz riskini de azaltabileceği anlaşıldı.

Araştırmanın sonuçları “Clinical Gastroenterology and Hepatology” dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Dr. Carlo La Vecchia, kahvenin bu faydasının, karaciğer kanserini tetikleyen diyabete karşı korucu etkisinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.


Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
İklim değişikliği nasıl etkiliyor Sağlık
İklim değişikliği nasıl etkiliyor
Brent petrolün varil fiyatı 92,67 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 92,67 dolar
Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar atasözünün anlamı nedir?
Mısır gevrekleri neden zararlı Sağlık
Mısır gevrekleri neden zararlı
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi Dünya
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi
Deniz Çoban Galatasaray Kopenhag maçındaki o detayı paylaştı. Bulgar hakem ile alay etti Spor
Deniz Çoban Galatasaray Kopenhag maçındaki o detayı paylaştı. Bulgar hakem ile alay etti
İş yerinde stres yapmayın Sağlık
İş yerinde stres yapmayın