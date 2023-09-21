Kahve karaciğere iyi gelir mi

Editör: Murat Öztürk

İtalya Milano Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde 3 fincan kahve içmenin karaciğer kanseri riskini yüzde 50’ye kadar azaltabileceğini gösterdi. Araştırmada ayrıca kahvenin siroz riskini de azaltabileceği anlaşıldı.

Araştırmanın sonuçları “Clinical Gastroenterology and Hepatology” dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Dr. Carlo La Vecchia, kahvenin bu faydasının, karaciğer kanserini tetikleyen diyabete karşı korucu etkisinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.



