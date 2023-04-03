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Kahve karaciğere iyi gelir mi

Milano Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde 3 fincan kahve içmenin karaciğer kanseri riskini yüzde 50’ye kadar azaltabileceğini gösterdi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:31
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Kahve karaciğere nasıl iyi gelir

Kahve karaciğere iyi gelir mi
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İtalya Milano Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde 3 fincan kahve içmenin karaciğer kanseri riskini yüzde 50’ye kadar azaltabileceğini gösterdi. Araştırmada ayrıca kahvenin siroz riskini de azaltabileceği anlaşıldı.

Araştırmanın sonuçları “Clinical Gastroenterology and Hepatology” dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Dr. Carlo La Vecchia, kahvenin bu faydasının, karaciğer kanserini tetikleyen diyabete karşı korucu etkisinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

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