18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bilimsel olarak kanıtlandı: Ölüm riskini azaltıyor

İngiltere’de bir araştırma sonucu açıklandı ve kahvenin ölüm riskini yüzde 12 azalttığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 07:56
Takip Et

Kahve ölüm riskini azaltıyor mu?

Bilimsel olarak kanıtlandı: Ölüm riskini azaltıyor
+
Aa
-

Kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran birçok araştırmalar yapıldı. Onlardan biri daha İngiltere’de gerçekleşti. Araştırma yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl sürdü ve günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu ortaya çıktı.

Araştırma Budapeşte'deki Semmelweis ve Londra'daki Queen Mary Üniversitesi tarafından yapıldı. Çalışmada, günde üç fincan kahve içenlerin kardiyovasküler hastalığa yakalanma veya felç geçirme olasılıklarının da beşte bire kadar daha az olduğu açıklandı.

HAZIR TOZ KAHVELER ETKİLİ DEĞİLMİŞ

Bilim insanları, sadece öğütülmüş kahve tüketmenin sağlığa faydalı olduğunu, hazır tozların etkili olmadığını da vurguladı. Araştırmada kafeinsiz kahvenin de faydalı olduğu açıklanırken, üç bardaktan çok kahve tüketmenin herhangi bir faydasının olmadığı belirtildi.

KAFEİN DEĞİL, ANTİOKSİDANLAR VE KİMYASALLAR

Araştırmanın raporunda şu bilgilere yer verildi:

“Kahvenin faydalarının sadece kısmen kafeinden kaynaklandığını ve muhtemelen önemli bir rol oynayanın antioksidanlar ve diğer kimyasallar olduğu sonucuna varılmıştır”

KALP SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki tıbbi görüntüleme merkezinin yöneticisi ve çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Pal Maurovich-Horvat şunları söyledi:

"MRI taramalarını kullanarak, düzenli kahve alımının insan yapısı ve kalbin işlevi üzerindeki etkisini analiz edebildik. Düzenli olarak hafiften orta dereceye kadar kahve tüketiminin, yaşa bağlı kardiyak değişiklikleri yavaşlatabileceği önerisiyle, kalp sağlığı için faydalı olduğunu bulduk"

Çalışma ile ilgili Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde duyuruldu ve şunlara yer verildi:

"Analizler, hafif ila orta derecede kahve içmenin azalmış risk ile ilişkili olduğunu, yüksek kahve alımının ise, sıfır kahve içenlere kıyasla, tüm nedenlere ve kardiyovasküler mortalitenin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi"

EN BÜYÜK ARAŞTIRMA

Queen Mary Üniversitesi'nden kardiyovasküler tıp uzmanı Prof Steffen Petersen ise, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. Bununla birlikte, kardiyovasküler etkileri iyi bilinmemektedir ve önceki bazı çalışmalar çelişkili sonuçlar göstermiştir. Bildiğimiz kadarıyla, bu, kahvenin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisine odaklanan bugüne kadarki en büyük çalışma oldu.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
2
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
4
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
5
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
6
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
7
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun
﻿Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun
﻿Bu bitkileri başucunuza koyun rahat uyuyun
﻿Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alacak
﻿Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alacak
﻿Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı
﻿Kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı
﻿Kaldırımda yürüyen kadınları darbeden erkek tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.