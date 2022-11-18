Bilimsel olarak kanıtlandı: Ölüm riskini azaltıyor

Kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştıran birçok araştırmalar yapıldı. Onlardan biri daha İngiltere’de gerçekleşti. Araştırma yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl sürdü ve günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu ortaya çıktı.

Araştırma Budapeşte'deki Semmelweis ve Londra'daki Queen Mary Üniversitesi tarafından yapıldı. Çalışmada, günde üç fincan kahve içenlerin kardiyovasküler hastalığa yakalanma veya felç geçirme olasılıklarının da beşte bire kadar daha az olduğu açıklandı.

HAZIR TOZ KAHVELER ETKİLİ DEĞİLMİŞ

Bilim insanları, sadece öğütülmüş kahve tüketmenin sağlığa faydalı olduğunu, hazır tozların etkili olmadığını da vurguladı. Araştırmada kafeinsiz kahvenin de faydalı olduğu açıklanırken, üç bardaktan çok kahve tüketmenin herhangi bir faydasının olmadığı belirtildi.

KAFEİN DEĞİL, ANTİOKSİDANLAR VE KİMYASALLAR

Araştırmanın raporunda şu bilgilere yer verildi:

“Kahvenin faydalarının sadece kısmen kafeinden kaynaklandığını ve muhtemelen önemli bir rol oynayanın antioksidanlar ve diğer kimyasallar olduğu sonucuna varılmıştır”



KALP SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki tıbbi görüntüleme merkezinin yöneticisi ve çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Pal Maurovich-Horvat şunları söyledi:

"MRI taramalarını kullanarak, düzenli kahve alımının insan yapısı ve kalbin işlevi üzerindeki etkisini analiz edebildik. Düzenli olarak hafiften orta dereceye kadar kahve tüketiminin, yaşa bağlı kardiyak değişiklikleri yavaşlatabileceği önerisiyle, kalp sağlığı için faydalı olduğunu bulduk"

Çalışma ile ilgili Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde duyuruldu ve şunlara yer verildi:

"Analizler, hafif ila orta derecede kahve içmenin azalmış risk ile ilişkili olduğunu, yüksek kahve alımının ise, sıfır kahve içenlere kıyasla, tüm nedenlere ve kardiyovasküler mortalitenin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi"

EN BÜYÜK ARAŞTIRMA

Queen Mary Üniversitesi'nden kardiyovasküler tıp uzmanı Prof Steffen Petersen ise, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. Bununla birlikte, kardiyovasküler etkileri iyi bilinmemektedir ve önceki bazı çalışmalar çelişkili sonuçlar göstermiştir. Bildiğimiz kadarıyla, bu, kahvenin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisine odaklanan bugüne kadarki en büyük çalışma oldu.”