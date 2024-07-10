Kahve üreticilerinden hükümete övgü

Dernek Başkanı Peter Gikonyo, üreticilerin alın terinin yetersiz getirisiyle boğuşurken, yıllardır sektörü etkileyen sıkıntıların dostane bir şekilde çözülmesinden dolayı mevcut hükümete şükranlarını sunan bir açıklama yaptı.

Dernek adına açıklamada bulunan Gikonyo, "Kahveye ilgi gösterdiği için Başkan William Ruto'ya teşekkürü borç biliriz. Ulusal meclis ve senatonun tarım komitesiyle çeşitli görüşmeler sırasında parlamento kahve grubu ve yerel idarecilere, bir zamanlar canlı olan endüstrinin büyümesini rayından çıkaran darboğazın üstesinden gelmek için gösterdikleri çabayı takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

31 ilde 3000'den fazla küçük ölçekli kahve üreticisini temsil eden Gikonyo mücadele ettikleri, lobi faaliyetleri yürüttükleri ve hükümet ile çeşitli paydaşlar nezdinde seslerini duyurmaya çalıştıkları kahve çiftçilerinin sorunlarının artık yavaş yavaş gereken ilgiyi gördüğünü dile getirdi.

Kahve sektöründeki güncel sorunlar hakkında organize edilen bir toplantıda konuşan Gikonyo, Kenya'daki kahve üretiminde son yıllarda ciddi bir düşüş yaşandığını bunun da üreticilerinin düşük fiyatlar, yetersiz bilgi, beceri eksikliği ve yüksek üretim maliyetleriyle günden güne daha da kötüye gittiğini söyledi.

2019 yılında yürürlüğe giren Genel Kahve Üretim Yönetmeliğ ve Sermaye Piyasaları Kurumu'nun 2020 Kahve Borsası Kuralları'nın kahve ticaretini basitleştirmede etkili olmayıp çelişkili yasal yükümlülükleri ağırlaştırdığına dikkat çeken Gikonyo, son iki yıldır hem parlamentodaki tarım komitelerinin hem de vekillerin, kahve endüstrinin yönetimi konusunda üstünlük savaşlarına girdiklerini ve her komite bir yasa tasarısı hazırlayarak üretimi mahvettiğini belirtti.

Gikonyo ayrıca "Hiçbir kanunun mükemmel olmadığını ve istenildiği takdirde değişiklik yapılması gerektiğini, ancak kahve ticaretinin devam eden bir iş olduğunu ve çiftçilerin tüm riskleri üstlenmesi nedeniyle ticareti olumsuz etkilememeye dikkat edilmesi gerektiğini not ediyoruz" ifadelerini kullandı.