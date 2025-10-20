Gündelik hayatın vazgeçilmez sıcak içecekleri olan kahve ve çayın, kanser hastalarının hayatta kalma şansını artırdığı ve hastalıklarının ilerlemesini yavaşlattığı bilimsel bir meta-analizle belirlendi.

İtalya merkezli IRCCS Avrupa Onkoloji Enstitüsü'nden araştırmacıların liderliğinde, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 40.000'den fazla kanser hastasının verilerini içeren 26 prospektif çalışma değerlendirildi.

2025 yılında yayımlanan bu geniş kapsamlı analize göre, yüksek düzeyde kahve ve/veya çay tüketiminin, kanserin ilerlemesi riskini toplamda yüzde 24 oranında azalttığı tespit edildi. Özellikle kolorektal (kalın bağırsak) kanser hastaları için koruyucu etkinin en güçlü olduğu gözlemlendi.

Çalışma, her ek bir fincan kahve veya çayın, kolorektal kanser ilerleme riskini anlamlı ölçüde düşürdüğünü gösterdi. Meme kanseri özelinde ise, sadece çay tüketiminin belirgin bir risk azalması sağladığı belirtildi.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Kahve ve çayın bu olumlu etkisinin, içeriklerindeki yüksek düzeydeki antioksidan ve anti-enflamatuar bileşiklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Dünya Kanser Araştırma Fonu (World Cancer Research Fund) tarafından fonlanan ve kolorektal kanser hastaları üzerine yapılan bir araştırmada, günde 4 fincandan fazla kahve tüketenlerin, 2 fincan veya daha az tüketenlere göre kanserin tekrarlama riskinin daha düşük olduğu saptandı.

Amerikan Kanser Derneği'nden (American Cancer Society) Dr. Caroline Um, kahve ve çayın sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerini anlamanın kritik önem taşıdığını ifade etti.

Dr. Um, kahve tüketiminin kolorektal kanser riskini azaltabileceğine dair önceki çalışmalarını hatırlatarak, "Bu bulgular, bu içeceklerin kanser hastalarının sonuçları üzerindeki potansiyelini doğruluyor. Ancak, tüm kanser türleri için kesin ve genel bir tavsiye vermeden önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden araştırmacıların gerçekleştirdiği ayrı bir bilimsel çalışma da, kahvenin meme kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılan Tamoksifen ilacının etkisini güçlendirebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, orta veya yüksek seviyede kahve tüketen Tamoksifen tedavisi gören kadınlarda, meme kanserinin tekrarlama riskinin daha düşük olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Uzmanlar, hastaların bu içecekleri tüketirken şeker ve şuruplardan kaçınması gerektiğini ve herhangi bir diyet değişikliği yapmadan önce mutlaka kendi doktorlarına danışmaları gerektiği uyarısını da yineledi.

Bulgular, düzenli kahve ve çay tüketiminin, kanser tedavisinin tamamlayıcısı olarak gelecekteki tıbbi kılavuzlara eklenmesi potansiyeli taşıdığını gösterdi.