Kahvedeki büyük tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin

Çin’deki Hubei Tıp Üniversitesi’ne bağlı Shiyan Taihe Hastanesi’nde yapılan ve Food Science & Nutrition Dergisi'nde yayımlanan yeni bir araştırma, hazır kahve tüketiminin yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini artırabileceğini ortaya koydu.

AMD, özellikle sanayileşmiş ülkelerde yaşlı bireylerde görme kaybının başlıca nedenlerinden biri olarak biliniyor. Bu hastalık, retinanın merkezi görmeden sorumlu makula bölgesini etkileyerek bulanık görme, okuma zorluğu ve kalıcı körlüğe yol açabiliyor.

Araştırmayı yürüten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Siwei Liu, hazır kahve tüketimi ile kuru AMD riski arasında genetik ve metabolik bağlantılar olabileceğini belirtti. Liu, “Bu genetik örtüşme, kahve tercihleriyle AMD riski arasında ortak biyolojik yollar olduğunu gösteriyor. Bulgular, kişiselleştirilmiş koruyucu stratejiler için yeni bir perspektif sunuyor,” dedi.

Kahve, polifenoller ve antioksidanlar açısından zengin olsa da, aşırı tüketiminin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği vurgulanıyor. AMD riski; yaş, genetik ve çevresel faktörlerden etkileniyor. Sigara, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı hastalığın ilerlemesini hızlandırırken, sağlıklı diyet ve egzersiz riski azaltabiliyor.

Araştırmacılar, kahve tüketim alışkanlıklarının da bu listeye eklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Dr. Liu, yaşam tarzı değişikliklerinin AMD’nin ilerlemesini yavaşlatmada kritik olduğunu ve görme kaybını önlemede önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, kahve tüketiminde ölçülü olunmasını öneriyor. Özellikle hazır kahve yerine taze çekilmiş kahve tercih edilmesi, göz sağlığını koruma açısından daha güvenli bir seçenek olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek ve düzenli göz muayeneleri yaptırarak AMD riski en aza indirilebilir.