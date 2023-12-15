Kahvehanede husumetlisi tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA
Kahvehanede husumetlisi tarafından öldürüldü
Isparta’da bir kahvehanede çıkan tartışmada husumetlisi tarafından vurulan Fikret Akar hayatını kaybetti. Katil zanlısı olayın ardından gözaltına alındı.

Isparta’da kahvehanede husumetli olduğu E.Y. (64) tarafından tabancayla vurulan Fikret Akar (62), hayatını kaybetti.

Husumetli olan E.Y. ile Fikret Akar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Y., tabancasını çekip Fikret Akar'a ateş etti. Başından vurulan Fikret Akar yere yığılırken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fikret Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan E.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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