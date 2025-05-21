Kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'da kahvehanede oturan Ümit T. (53), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Ümit T. hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, Gemlik ilçe sahilinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ümit T., kahvehanede oturduğu sırada içeriye giren bir kişi, tabancayla ateş açtı. Saldırgan, kahvehanede yaşanan panik ve korkudan yararlanarak olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ümit T., Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ümit T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (

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