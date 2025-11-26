Olay, saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayan Savaş G., yanına gelen eski kayınpederi Abdurrahman A. ile kayınbiraderi Muharrem A.'nın saldırısına uğradı.

İddiaya göre eski eşiyle barışmasına karşı çıkan baba ile oğlu tarafından sopa ve bıçağın sert kısmıyla darbedilen Savaş G., kanlar içinde kalırken, şüpheliler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savaş G., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan Abdurrahman A. ile oğlu Muharrem A. evlerinde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.