Kahvehanede sandalyeler havada uçtu!

Kaynak: İHA
Kahvehanede sandalyeler havada uçtu!

Şanlıurfa'da bir kıraathanede alacak verecek kavgası çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Şanlıurfa Siverek ilçesi Şeytan Küçesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, hayvan pazarı esnafı olduğu öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle sona erdirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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