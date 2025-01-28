Kahvehaneler geri dönüşüm merkezi oluyor

Kaynak: İHA
Kahvehaneler geri dönüşüm merkezi oluyor

Aydın'da jandarma ekipleri farkındalık çalışması ile geri dönüşüm kutusu bırakılan kahvehaneler, geri dönüşüm merkezi olacak.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında Çine ilçesi Kahraman Mahallesi'nde kahvehanelere geri dönüşüm kutuları bırakıldı.

aw379606-02.jpg

Geri dönüşüm ve sıfır atığın önemine dikkat çeken jandarma ekipleri, vatandaşları bilgilendirdi. Geri dönüşümün ülke için önemi ve geri dönüşüm malzemeleri hakkında bilgilendirmeler de yapan ekipler, hazırlanan afişleri de uygun yerlere astı.

aw379606-03.jpg​​​​​​​

Kahvehanelere bırakılan geri dönüşüm kutuları hakkında da açıklama yapan ekipler, vatandaşların geri dönüşüm malzemelerini kutulara atmaları gerektiğini hatırlattı.

aw379606-04.jpg

Son Haberler
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'i kabul etti
Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'i kabul etti
Barış Pehlivan gözaltına alındı
Barış Pehlivan gözaltına alındı
İstanbul'da 6 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
İstanbul'da 6 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
Zafer Partisi'nden açıklama: "Hukuksuzluğa ses çıkartan' diyerek isimleri sıraladılar
Zafer Partisi'nden açıklama: "Hukuksuzluğa ses çıkartan' diyerek isimleri sıraladılar
Ataşehir'de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Ataşehir'de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı