Kahvehaneler geri dönüşüm merkezi oluyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında Çine ilçesi Kahraman Mahallesi'nde kahvehanelere geri dönüşüm kutuları bırakıldı.

Geri dönüşüm ve sıfır atığın önemine dikkat çeken jandarma ekipleri, vatandaşları bilgilendirdi. Geri dönüşümün ülke için önemi ve geri dönüşüm malzemeleri hakkında bilgilendirmeler de yapan ekipler, hazırlanan afişleri de uygun yerlere astı.

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Kahvehanelere bırakılan geri dönüşüm kutuları hakkında da açıklama yapan ekipler, vatandaşların geri dönüşüm malzemelerini kutulara atmaları gerektiğini hatırlattı.