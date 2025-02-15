Kahvehaneye silahlı saldırı düzenleyip kaçtılar!

Bursa'da kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, kahvehaneye kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Akçaköy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, cadde üzerindeki kahvehaneye 4 el ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Kurşunlardan 3'ü kahvehaneye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.