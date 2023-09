Kahveli elma nelere iyi gelir

Diyetisyen Nilay Keçeci elma ile kahvenin tüketilmesinin yararlarından bahsetti. İşte o müthiş ikilinin sağlığımıza yararları…

Her gün bir elma tüketmenin kötü huylu kolesterolü düşürdüğünü belirten Diyetisyen Nilay Keçeci “Özellikle LDL kolesterolün düşürülmesinde içerdiği lif ve antioksidanlar nedeniyle büyük etkisi vardır. Zayıflama diyetlerinin vazgeçilmezi elma, hem kilo verilmesi hem de kilo korunması için bire birdir. Her gün bir elma tüketmek gerekli olan lif miktarı ile hem yağlanmanın geciktirilmesini sağlarken kas yapımı içinde fayda sağlayacaktır. Özellikle kilo alma riskleri olan bireyler de kalori yakımın da yardımcı olacak ve vücudumuzu dengede tutmamızı sağlayacak bir koruyucu haline gelecektir. İçerdiği vitamin ve mineraller hem cildin güzel kalmasına hem de bağışıklık sisteminin kuvvetlenerek hastalıklardan arınmamamıza ya da hastalıkların önlenmesine yardımcı olacaktır.” Diye konuştu.

ELMA ÇAYLARI DA YARARLI

Elma içerdiği vitamin mineral ve antioksidanlarla vücuttan fazla suyun ve yağın atılmasına yardımcı olur, tarçın, ısırgan ve mate yaprağıyla birlikte kullanıldığında detox etkisi gösterir ve kilo verme programların da kullanılabilir. Kolon ve göğüs kanserinde önleyici etkisi olduğu pek çok araştırma da vurgulanmaktadır. Her gün bir elma ailede diyabet riski olan bireylerin için önleyici etki gösterir, diyabetin ilerlemesini önler ve özellikle kırmızı, mor ve mavi meyvelerle birlikte tüketildiğin de diyabetin ilerlemesi ve komplikasyonlarının görülme riskini önler. Antioksidan etkisi ile pek çok sinir sistemi hastalıkların da ve Alzheimer hastalığının oluşmasının önlenmesi ya da geciktirilmesin de elmadan faydalanılabilir. Özellikle anne adayları, Her gün 1 elma yendiğinde astım ve benzeri solunum sistemi hastalıklarına yakalanacak çocuk doğurma riskleri azalmaktadır.” diye konuştu.

Her gün bir fincan kahve tüketmenin, sağlık açısından faydalı olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci şöyle konuştu:

“İçerisinde belirli oranlarda kafein, niasin ve antioksidan içeren doğru miktarda tüketildiğinde hem tokluk hissi hem de pek çok hastalığın önlenmesinde bizlere yardımcı olabilecek bir içecektir. Koyu renkte tüketilen özellikle paketlenmemiş ve aroma içermeyen kahveler ve Türk kahvesi günde bir fincan tüketildiğinde tokluk hissi sağlayarak kilo verme ve kilo koruma programlarında da olumlu etkiler sağlar. Kahvenin tüketim miktarı çok önemlidir, gebe bayanlarda kafein alımı istenmezken, gebelik düşünen bayanlar içinde fazla kafein ve kahve tüketimi sorunlara neden olabilmektedir.

Kahve doğru tüketildiğinde inme, kalp hastalıkları, stres gibi pek çok hastalığa iyi gelirken bu hastalığa yakalanmış bireylerde ise günlük dozları belirli miktarları geçmemesi gereken bir içecek halini alır. Son yapılan çalışmalar, günde 1 fincan french press, Türk kahvesi ya da İskandinav kahveleri gibi kaynatılarak hazırlanan kahvelerin göğüs kanseri, baş ve boyun kanserini de önleyebilici etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Günde 1 fincan kahve tüketen bireyler de yapılan araştırmalar da kanser olma risklerinin %10 oranında azaldığı bulunmakta.

Yapılan pek çok çalışmada, Parkinson hastalığı gibi hastalıkların önlenmesi ya da geciktirilmesinde de kahvenin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca kahveyle yapılan cilt bakımları yağlanma ve selülit problemlerine de iyi gelecektir. Unutulmaması gereken en önemli nokta bir uzmana danışarak kahve tüketim miktarının ayarlanmasıdır. Fazla kafein alımı uykusuz problemleri, kafein alımına kazanılan bağışıklık kazandırabilir bu da başta duygu durumumuz olmak üzere pek çok durumu etkileyebilir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de, kahve ile birlikte su alımının azaltılmamasıdır. Günde en az 2 lt su tüketmek ve 1 fincan kahve tüketmek sağlımız için olumlu sonuçlar doğurur.”