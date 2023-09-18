Kahveli portakal suyu yararlı mı?

Kahveli portakal suyunun sağlığa yararı ve etkileri nelerdir? İşte yanıtı…

Kahveli portakal suyu yararlı mı?

Editör: Erkavim Yıldırım

Tereyağlı kahve akımının ardından portakal suyu karışımı da oldukça ilgi görüyor. Portakallı kahve fikri kulağa biraz garip gelse de, beslenme yöntemleri arasında yerini çoktan aldı.
Günlük kahve tüketimi kararında olduğunda sağlığa faydalı, kilo vermeye yardımcı hatta kalp krizi riskini düşürücü bile olabiliyor.

Siz de her gün 1 fincan kahve olmazsa olmazım diyenlerdenseniz, minik bir değişiklik ile zayıflama sürecinizi kısaltabilirsiniz. Sütsüz ve şekersiz olmak kaydıyla, ister Türk kahvesi, ister filtre kahve olsun işte portakal suyuyla yararları şöyle:

NELERE İYİ GELİYOR?

Sosyal medya platformu TikTok ile viral haline gelen portakal suyuna kahve eklemek, lezzet açısından deneyenlerden onay alıyor. C vitamini içeriği ile zengin meyvelerden olan portakal suyu, kahveye değişik bir aroma katıyor. Vücudun yağ yakmasını, iştahın azalmasını ve hücre yenileyici etkisinden yararlanarak dinç kalmayı sağlayan kahve, obezite ve kronik yorgunluğa karşı oldukça etkili. Portakalın faydaları ile de birleşince detoks etkili sağlıklı bir içecek haline dönüşüyor.

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