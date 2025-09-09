Kahverengi kokarca ile yapılan mücadele çalışmaları değerlendirildi

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

İstilacı bir zararlı olan ve başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren Kahverengi Kokarca ile bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması gereken çalışmalar, Vali Muammer Erol’un başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, ilçe kaymakamları, bazı ilçe belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Bayram Ay, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Karaman, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Aslan Soydan, ilçe tarım ve orman müdürleri, ilçe ziraat odası başkanları, fındık ihracatçıları, üretici ve tarım sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantının başlangıcında bir sunum yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Kahverengi Kokarcanın Ordu’da görülmeye başlandığı 2023 yılından itibaren yürütülen mücadele çalışmaları ve eylem planları hakkında Vali Muammer Erol’a ve toplantıya katılanlara bilgi verdi.

Ordu’da, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte Kahverengi Kokarcaya karşı ciddi bir mücadele verildiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 2023 yılı sonbaharında 40 bin kışlağın, 2024 yılı sonbaharında 265 bin kışlağın, 2025 yılı ilkbaharında ise 305 bin kışlağın ilaçlandığını, bunun yanında feromon tuzaklarla “cezbet-yok et” uygulamasının yapıldığını, 2025 yılında 245 bin Samuray arısının doğaya salınımı yapıldığını söyledi.

Kahverengi Kokarca ile mücadele konusunda bundan sonra yapılacak çalışmalara ve faaliyetler hakkında da bilgiler veren Bayram Ay, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verileceğini, Bakanlık imkanları ile temin edilen feromon tuzaklarının hızla dağıtımının yapılacağını, Kasım ayının 15’i itibariyle kışlak ilaçlama mücadelesine başlanacağını, daha önce olduğu gibi yine doğaya Samuray arısı salınımı yapılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan tarım sektörü temsilcilerinin görüş, düşünce ve önerilerini dinleyen Vali Muammer Erol, istilacı bir tür olan “Kahverengi kokarca” zararlısının fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar vermesinin önlenmesi için yapılacak ilaçlama çalışmalarının bir koordinasyon içerisinde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Vali Erol, “Kahverengi Kokarcaya karşı geçen yıllarda edinilen tecrübeler ışığında bu yıl daha iyi bir mücadele yürüteceğiz. Ne zaman hangi mücadeleyi yapacağımızı daha iyi biliyoruz. Onun için de kendimize bir yol haritası oluşturacağız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce dağıtımı yapılacak olan feromon tuzaklarla Kasım ayının 15’ine kadar ‘cezbet-yok et’ uygulaması ile mücadele edeceğiz. Kasım ayının 15’inden sonra il genelinde kışlak ilaçlamasına başlayacağız. İlaçlama konusunda en etkili yöntemin ULV cihazı ile yapılan sisleme yöntemi olduğu ifade ediliyor. Belediyelerimizin, Odalarımızın, İhracatçı Birliklerimizin ve paydaşlarımızın katkılarıyla temin edeceğimiz ULV cihazları ve ekipmanları ile ziraat odaları ve muhtarlarımızın işbirliği ile oluşturulacak ilaçlama ekipleri, ev, depo, serendi, samanlık, odunluk gibi alanları ilaçlayacaklar. Kahverengi Kokarcaya karşı bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelede önemli mesafe kat ettik. Bu mücadeleyi el birliğiyle yürüteceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.“ dedi.