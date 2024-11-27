Kahverengi kokarca yüzde 25 veri kaybına neden odu

Suiçmez, zararlının sadece çiftçilerin gelirini değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarımsal ihracattaki rekabet gücünü de tehdit ettiğini belirtti.

Kahverengi kokarcanın, fındık başta olmak üzere 300’den fazla ürüne zarar verdiğini vurgulayan Suiçmez, bu zararlının fındık üretiminde yüzde 25’e varan verim kaybına neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, çürük ve küflü ürün oranlarının yüzde 40’lara ulaştığını belirterek, bu durumun hem iç piyasada hem de ihracatta büyük sorunlar yarattığını söyledi.

Suiçmez, kahverengi kokarcanın Türkiye’ye 2017 yılında Gürcistan üzerinden girdiğini ve özellikle Karadeniz’de hızla yayıldığını dile getirdi. Üreticilerin bu süreçte yalnız bırakıldığını savunan Suiçmez, zararlıyla mücadelede daha etkin bir devlet desteği gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten Suiçmez, özellikle samuray arısı salınımı gibi biyolojik yöntemlerin yaygınlaştırılmasını talep etti. Ayrıca, çiftçilerin yüksek ilaç fiyatları nedeniyle etkin bir mücadele yürütemediğini vurguladı.